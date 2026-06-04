タレントの北斗晶が3日に自身のアメブロを更新。セールで購入したというコンパクトなプロジェクターを紹介した。この日、北斗は「本日もヒルナンデス生放送をご視聴くださいました皆様ありがとうございました」と報告。台風の中での移動について「水しぶきがすごくてね〜前見えないし怖い怖い」と大変だったことを振り返った。続けて「楽天セールが来るのを狙ってどうしても欲しかったこれを買いました」と、コンパクトなプロジェ