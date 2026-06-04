KDDIは、auオンラインショップで、「Xperia 10 VII」と「AQUOS sense10」への機種変更を対象に、機種代金から最大2万2000円を割引するキャンペーンを開始した。期間は6月17日まで。 Xperia 10 VII 割引後の価格はそれぞれ、「Xperia 10 VII」が8万2800円→6万800円に、「AQUOS sense10」が7万1800円→4万9800円となる。割引の内訳は、「au Online Shop スペシャルセール」による1万6500円割引と、「5G機種