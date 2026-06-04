ソフトバンクは、MetaのAIグラス「Ray-Ban Meta（Gen 2）」を発売した。国内の通信事業者（MNO）が「Ray-Ban Meta」を取り扱うのは同社が初めてとなる。ソフトバンクオンラインショップで販売されており、7月下旬に一部のソフトバンクショップでも取り扱われる。 複数のフレームと、調光レンズや偏光レンズを含むさまざまなレンズを組み合わせた13種類のパターンから選択できる。価格はモデルにより異なり、6