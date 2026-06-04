俳優の杉浦太陽が3日に自身のアメブロを更新。台風の影響で生放送に遅刻しないよう、前日から車中泊をしたことを明かした。この日、杉浦は「台風で各地大変でしたね」と切り出し「過ぎ去った後も地盤が緩んでいるようなので、引き続き気をつけてください」とファンへ呼びかけた。続けて「僕も、ひるおびの生放送に遅刻しては困ると思ったので、駐車場に前日から車中泊してました」と驚きの行動を告白。「さすがに睡眠不足になりま