米グーグル（Google）は現地時間3日、ユーザーに合わせて日々のストーリーを作成してくれるアプリ「Dreambeans（ドリームビーンズ）」を発表した。同日、米国で「Google AI Ultra」に加入している18歳以上のユーザー向けに、実験版としてAndroid/iOSアプリがリリースされた。 「Dreambeans」は「Google Labs」の実験的ツールとして提供されている、AI