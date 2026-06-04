日本代表の長友佑都は、ワールドカップに向かう空港から存在感を放った。６月２日、森保一監督率いるサムライブルーは、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに向けて成田空港から出発した。長友は「闘魂」と書かれた日の丸のハチマキ姿を披露。話題を集めている。その様子に、イタリアの大手メディアも注目した。『Gazzetta dello Sport』紙は、インスタグラムで長友のハチマキ姿の画像を投稿。「日いづる国を代表するのにイン