胸キュン系からヒューマンドラマまで、さまざまな映画作品に出演している中島健人さん。ファンの間で語り継がれる出演映画も少なくありません。All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人の出演作で好きな映画」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『ラーゲリより愛を込