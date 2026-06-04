マルチタレントの阿波みなみさんは6月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。「肺炎になってしまった」と報告したところ、ファンから「入院しないの？」「マジでシャレにならん」など、心配の声が上がっています。【写真】「肺炎になってしまった」阿波みなみ「肺炎はマジでシャレにならん」阿波さんは「母ちゃん、肺炎になってしまった」と報告し、1枚の写真を投稿。ブランケットにくるまり、目をつむる阿波さんが写っています。症状