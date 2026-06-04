韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは6月3日、自身のInstagramを更新。大胆なファッションに「ノーブラ？」「はみ出ちゃうよ」といった反響が上がっています。【写真】TWICE・モモの大胆ファッション「服どうなってるのー!?」モモさんは、日本アンバサダーを務めるファッションブランド「Miu Miu」の新作を紹介。4枚の写真と1本の動画を公開しました。白地に柄の入ったセットアップを着用していますが、脇からウエスト