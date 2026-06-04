元中日の助っ人を父を持つサラブレッドであるイ・ジョンフは、今季は絶好調だ(C)Getty Images絶好調のスラッガーは、水面下でさまざまな思惑が交差するトレード市場の“主役”となるかもしれない。韓国代表のイ・ジョンフ（ジャイアンツ）だ。【動画】何も見えてないのにこのキャッチ!? イ・ジョンフのファインプレーを見る現在27歳のスターは、苦しいチーム状況とは裏腹に調子が上向いている。開幕から54試合に出場しているイ