All About ニュース編集部は5月13〜15日の期間、全国の30代の男女278人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「後輩力が高そうだと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介します。【8位までのランキング結果を見る】2位：ジェシー（SixTONES）／51票2位は、ジェシーさんです。SixTONESのメンバーとして活動する傍ら、俳優やバラエテ