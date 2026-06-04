100センチのバストで注目を集めるグラビアアイドルの三橋くんが3日、自身のXを更新し、胸元が見えるオフショットを投稿した。【写真】「真面目なショート巨乳女子」三橋くんの衝撃オフショット定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「真面目なショート巨乳女子」とオフショットを公開。メガネ姿の三橋くんを見ることができる。これにファンは「ネクタイ緩めて胸元開いてるけど、三橋くんは真面目ですね笑」「誘惑凄