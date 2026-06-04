俳優の賀来賢人（36）が2日、Xを更新。妻で俳優の榮倉奈々（38）の無防備な姿や、生活感あふれる自宅を公開した。【映像】賀来賢人、無防備な榮倉奈々が写った自宅＆子どもの写真2016年8月に榮倉と結婚し、2人の子どもを育てている賀来。これまでInstagramで「最高すぎるお二人」「奥さんめちゃくちゃいい感じで、旦那さんが腹だしながら出てくるってオモロすぎ」などとコメントが寄せられた海ではしゃぐ動画や、子どもたちに