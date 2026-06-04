「第45回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』発表授賞式が、3日に開催され、芸能界から吉田鋼太郎さん、神田伯山さん、澤部佑さんらが選ばれました。【写真を見る】【 ベストファーザー・吉田鋼太郎 】1歳次女をなつかせるためワンオぺ育児に挑戦も「地獄でした（笑）」伯山さんは?やっぱりかみさんに一番に感謝したい。公私共に私を支えてくれているので、かみさんの尽力がなければ間違いなくこんな素敵な賞を獲ることが