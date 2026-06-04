熊本地方気象台は、先ほど、熊本県を含む九州北部地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。九州北部地方の梅雨入りは去年2025年より19日遅く、平年並みとなりました。気象台によりますと、これから1週間は晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなる見込みだということです。これから1か月ほどの雨の量は平年並みと予想されていて、数日間降り続くなどまとまった雨量に注意が必要です。本格的な