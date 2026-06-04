NPB(日本野球機構)は4日、楽天のオスカー・ゴンザレス選手を自由契約選手として公示しました。ゴンザレス選手は昨季の5月21日に楽天に入団。その後は1軍の53試合に出場し、4本塁打含む打率.229をマークしました。来日2年目の今季は4月9日に1度目の昇格。同日の日本ハム戦で1打席に立つも空振り三振に倒れ、以降の起用なく16日に抹消となりました。その後、5月4日には2度目の昇格。2試合のスタメン起用も1安打にとどまり、6日に抹消