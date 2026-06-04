資格外の活動の許可を受けずに理容師として働き、報酬を受け取った疑いで逮捕されたベトナム国籍の男性について、熊本地方検察庁は不起訴としました。6月2日付けで不起訴となったのは、熊本県八代市松崎町に住むベトナム国籍の27歳男性です。農業分野の「特定技能外国人」として働いていた男性は去年2025年12月、資格外の活動の許可を受けずに自宅アパートで理容師として働き、報酬を受け取ったとして入管法違反の資格外活動