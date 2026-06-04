演歌歌手の市川由紀乃が、2年前に卵巣がんが発覚した際の経緯を告白、大先輩である有名歌手が検査の後押しをしてくれていたことを明かした。【映像】検査を後押しした有名歌手市川は、6月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。2年前、48歳の時に卵巣がんを患い、卵巣と子宮を切除する大手術を経験した市川は、再発防止のための抗がん剤治療を経て昨年歌手活動を再開した。がんが発覚するまでのことを、市川は「