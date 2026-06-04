お笑い芸人ヒガ2000（38）が4日、都内で会見を開き、お笑いコンビ「こじらせハスキー」の橋爪ヨウコ（40）と結婚し、1児の父になっていたことを公表した。橋爪は25年5月に、24年に結婚していたことを公表し、25年8月には長女を出産したと発表していたが、ヒガは未公表だった。ヒガは、ツギクル芸人グランプリ2025でファイナリストに進出も、大きな結果を出せておらず「どこかで、そろそろ結果を出さないと。3人分の人生を背負って