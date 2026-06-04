元ラストアイドルの安田愛里さん（26）が3日、Xを更新し、自身が経営する東京・麻布十番の飲食店「安田食堂」が6月いっぱいで閉店することを発表しました。【映像】「安田食堂」閉店を報告した安田愛里さん安田さんは「大切なお知らせ」とし、文書を投稿。「突然のご報告となりますが、3年半続けてきた安田食堂を今月いっぱいで閉店することになりました」と明かしました。続けて「アイドルという全く違う世界から、経験も知