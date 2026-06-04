グラビアアイドル熊田曜子（44）が4日、インスタグラムを更新。ポールダンス動画を公開した。「5月は大事なママ友のお誕生日パーティーがあり、ポールダンスを踊らせてもらったよ」と報告。「長女のおかげで知り合えて、家族ぐるみで仲良くなれた大事な方々。愛と感謝の気持ちを込めて」とつづった。「ありえないメンバーの中、トップバッターで踊らせてもらえて恐縮でした」と続け、「他の出演者の皆さんが選ばないであろうヒール