ミュージシャンのＧＡＣＫＴが４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ミュージシャンの長渕剛とイベント会社の法廷闘争について言及した。長渕のライブやファンクラブの運営を行うイベント会社・ダイヤモンドグループが長渕の個人事務所に対し、ツアー代金など約２億６０００万円の未払いがあることが昨年報じられた。長渕側は支払いの督促をしていたものの、ダイヤ社側は支払う意思や資産がないことから、長渕側は破産申し立てを