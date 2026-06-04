マイナンバーカードと銀行口座をひも付ける「公金受取口座登録制度」は、給付金の受け取りをスムーズにする仕組みとして利用が広がっています。 しかし、「口座情報が漏れたらどうなるの？」「間違って別の口座に振り込まれたら補償されるの？」と、不安を感じる人も少なくありません。 特に家族の中で意見が分かれると、「本当に安全なのか」を知りたくなるものです。そこで今回は、公金受取口座