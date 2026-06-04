実写映画『マスターズ・オブ・ユニバース』主演のニコラス・ガリツィンが、あの伝説のミーム動画『HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA』を実写で再現した。 ネットに長く親しんできた人なら、金髪のヒーマンが虹色の背景を背負いながら、妙に伸びやかな歌声で「ヘーイェーイェーイェー」と歌い上げる映像を目にしたことがあるだろう。 「HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA」は、もともと2005年に制作さ