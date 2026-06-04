マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でドクター・ドゥーム役を演じるロバート・ダウニー・Jr.が、本作にかける重要な思いを語った。 発言があったのは、英ロンドンで開催されたSXSW Londonでのこと。『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）の特別上映に、ダウニーがルッソ兄弟、アンソニӦ