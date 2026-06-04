洗濯後にズボンのポケットから千円札が出てきて、「半分ほど破れているけれど、そのまま使えるのだろうか」と気になった経験がある人もいるかもしれません。 実は、破損した紙幣については日本銀行による引換制度が設けられており、損傷の程度によっては額面どおり、あるいは一定割合で交換できる場合があります。そのため、傷んでしまったからといってすぐに処分するのではなく、まずは状態を確認してみることが大切です。