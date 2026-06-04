『ジョン・ウィック』シリーズ発、ドニー・イェン演じる盲目の暗殺者ケインのスピンオフ映画『Caine（原題）』に、ホラー映画『ブラックフォン』や実写『ヒックとドラゴン』シリーズなどで知られるメイソン・テムズが参戦することが明らかとなった。米が報じている。