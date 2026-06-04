■なぜ、人は愛子さまに惹かれるのか早いもので、新年度から2カ月が過ぎました。慣れない部署や肩書きにも少しずつなじんできた頃でしょうか。職場の顔ぶれや空気感も、だんだんとつかめてきました。一緒に働くうちに、自然と目が引かれる人が出てくるものです。「あの人はなぜ、周りから一目置かれるのだろう」。日々の仕事に追われながら、ふとそんなことを考える瞬間があるかもしれません。何が人の心を動かすのか。そんな問い