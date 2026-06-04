やはり相手はたまったものではないようだ。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」のリアル二刀流で先発出場した。試合前時点で投手として９試合に先発して５勝２敗、防御率０・８２、打者では６０試合で打率２割９分３厘、１０本塁打、３３打点、ＯＰＳ０・９２７をマーク。投打のどちらかを極めるだけでも至難の業であるにもかかわらず、大谷だけは