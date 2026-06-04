シーズン11に突入した「超特急の撮れ高足りてますか？」 デビュー当初から目標として掲げていた待望の東京ドーム公演(11月25日(水)・26日(木)開催)へ向け、結成15周年のアニバーサリーイヤーを全力で駆け抜けている超特急。5月にリリースした23rd Single「ガチ夢中！」は、Billboard JAPANの総合ソング・チャート"JAPAN Hot 100"で総合首位を獲得するなど好調なスタートを切り、6月10日(水)に開幕するアリーナツアー「BULLET