産後2カ月半とは思えない驚きのビジュアルだ。ウェブトゥーン作家のyaongyiが近況を伝えた。【写真】“キムタクの娘”が演じた『女神降臨』『女神降臨』の作者yaongyi（ヤオンイ、本名キム・ナヨン）は6月3日に自身のインスタグラムを更新。「あと10kg残ってる」という文とともに短い動画を公開した。続けて「産後78日…助けて…」と綴り、自撮り写真も公開。写真に写るyaongyiは、出産からわずか2カ月半とは思えないほどの抜群の