スタートアップＷ杯名古屋予選で優勝したLiiの廣瀬あゆみCEO＝2026年4月23日、名古屋市の岡谷鋼機名古屋公会堂、玉川透撮影 2026年4月に名古屋市で開催された「スタートアップワールドカップ（W杯）2026」名古屋予選で優勝の栄冠に輝いたのは、発達障害のある子ども向けに独自の運動療育を展開するスタートアップ「Lii（リィ）」（名古屋市）でした。デジタルコンテンツを融合させた独自の運動プログラムを武器に、全国