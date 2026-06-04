【東京マルイ再販情報：5月28日～6月2日分】 東京マルイは、5月28日より6月2日にかけてエアガン3点を再販した。 今回再販されたのは、ガスブローバック「M&P 9L PCポーテッド」（23,980円）と「ハイキャパ5.1 ガバメントモデル」（18,480円）に加え、電動ガン スタンダードタイプ「SG553プラス【電動ガンプラス】」（54,780円）の3点。 本稿では各製品についてまとめて紹