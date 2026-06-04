2026年6月1日、高性能AIのローカル実行を可能にするノートPC向けSoC「RTX Spark」がNVIDIAから発表されました。NVIDIAのジェンスン・フアンCEOはいくつかのインタビューでこのSoCについて語り、いずれはスター・ウォーズに登場する「R2-D2」のようなシステムを作りたいと話しています。その目標に向け、既に次世代のチップ開発に取り組んでいるとのことです。Nvidia CEO Jensen Huang tells us about RTX Spark - why this is more