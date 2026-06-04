【てるてるにゃんこ アピるチャーム】 6月12日～ 順次発売 価格：1回300円 「てるてるにゃんこ アピるチャーム」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「てるてるにゃんこ アピるチャーム」を6月12日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、猫がデザインされた傘とレインコートのミニチュアキーホルダ}