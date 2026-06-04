元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんが、同年代アナとの再会を明かした。４日までにインスタグラムで「【９９年入社仲間】赤坂で予定があり、そのついでに？１９９７年１２月にＴＢＳでセミナーを受けた戦友で、９９年４月入社の同期アナウンサーたちに会うことができました」と明かし、「ＴＢＳの豊田綾乃はちょー久しぶりに都議会議員の龍円愛梨は仕事のつながりもあり、ほんのちょっとですが会うこ