◆米大リーグカブス４―５アスレチックス＝延長１０回＝（３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が３日（日本時間４日）、本拠地・アスレチックス戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、２３試合、９３打席ぶりの本塁打を放つなど４打数１安打１打点で、チームは延長までもつれた接戦で敗れて３連敗となった。５月８日（同９日）に７号を放ってから、この日の試合前の時点で２２試合