渕野健太郎氏による「MINIクーパー ポール・スミス・エディション」サイドビューのデザイン解説 現行型MINIクーパーについて まずはじめに、現行型MINIクーパーのデザインについて触れましょう。2024年に登場した新世代モデルは、EVモデルとエンジンモデルで異なるデザインが採用されていることが特徴です。特にEVは完全新設計であり、従来のMINIらしさを保ちながらも立体構成