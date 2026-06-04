4日朝早く、東名高速道路の下り磐田IC付近で大型トラックが横転する事故があり、磐田ICから遠州豊田PA間が通行止めとなっています。（記者リポート）「横転したトラックがいまレッカーされるところです。磐田ICの出入り口付近は渋滞が起きています」警察によりますと、4日午前5時すぎ、東名高速・磐田ICから下りの本線に入ろうとした大型トラックが、流入口を曲がり切れず本線上に横転しました。この事故でトラックを