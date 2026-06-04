北京の天壇公園を散策する外国人観光客。（５月１２日撮影、北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京6月4日】中国北京市でインバウンド市場の活況が続いている。1〜5月に北京を訪れた入境観光客は前年比35.3％増の266万7千人に上った。首都国際空港など北京の通関地を経由して出入境した外国人は5月11日時点で33.6％増の延べ255万人超となり、出入境者全体の32％を占めた。ビザ免除や一時入境許可を利用して入境した外国人は95