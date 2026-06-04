３日、浙江省安吉県余村を視察するトンルン氏。（安吉＝新華社記者／劉銘翔）【新華社湖州6月4日】中国を国賓として訪問しているラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席は3日、「緑水青山こそ金山銀山」（豊かな自然は金銀同様の価値がある）という理念の発祥地である浙江省湖州市安吉県余村を視察した。