日本発グローバルグループ「&TEAM」が、自身初となるVRコンサート『&TEAM VR CONCERT BOUNDLESS』を開催することが4日、発表された。【動画】NICHOLASによるポジション予想も！熱くなるのは…？本作は、6月26日より国内外の全15都市で同時上映が開始され、日本では全国8ヶ所（東京、兵庫、愛知、福岡、大阪、広島、神奈川、宮城）、海外では7都市（ソウル、台北、高雄、マカオ、香港、シンガポール、バンコク）の映画