『流浪の月』『汝、星のごとく』で本屋大賞を受賞した作家・凪良ゆう（なぎら ゆう）氏の約2年半ぶりとなる新作『多類婚姻譚』（たるいこんいんたん）が、4日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上1.8万部で1位を獲得。ジャンル別「文芸書」でも1位となった。【プロフィール】凪良ゆう氏、主な作品＆映像化続々本作は、セクシュアリティやジェンダー、金銭感覚、世代間格差、成育環境など、現代社会にお