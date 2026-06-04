お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が3日配信のABEMA「チャンス学校チェンジ科」（水曜後11・00）に出演。自身の母親について困っていることを打ち明けた。伊藤は小学校入学前に両親の離婚を経験。シングルマザーとなった母が、かつてスナック勤めや牛乳配達などで一家を支えたことをこれまでの出演番組で明かしている。この日、同番組へ初出演したキャバ嬢のプロフィルに目を通した伊藤は「えっ！元塗装屋さん。“