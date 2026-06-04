9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のアロハとハルのコンセプトフォトブック『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』が、6月4日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間1.0万部を売り上げ、1位を獲得した。【中面カット】仲よさそうな様子のアロハ&ハル2人は、2026年12月25日に結成15周年を迎える超特急の年下組メンバーで、ファン