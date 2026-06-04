お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が3日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。自身の「バイブル」となったという映画について語った。リスナーからの便りで現在公開中の映画「プラダを着た悪魔2」を見たとあり、イモトは「いや、私も見たんですよ」と反応した。「凄く影響されていて、今。ある種働く女性という観点から見たときに、本当に、1もそうでしたけど、またバイブルになりまし