岡山県警は4日、特殊詐欺の「かけ子」をさせる目的で県内の20代女性に「3カ月で300万円稼げる」と持ちかけ、カンボジアまで連れて行ったとして、国外移送目的誘拐などの疑いで、岡山市北区、特定抗争指定暴力団池田組幹部河野尚臣容疑者（52）と岡山市中区、無職倉鋪真緒容疑者（27）を逮捕したと発表した。県警は2人の認否を明らかにしていない。匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とみて調べている。逮捕容疑は昨年9月、共