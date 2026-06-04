俳優の伊藤英明が２日、インスタグラムを更新し、驚きの人物との２ショットをアップした。伊藤は「片山さつき財務大臣に貴重なお時間を頂戴し、面談の機会を賜りました」と、片山大臣との２ショットをアップ。伊藤はグレーのジャケットにダークカラーのネクタイ姿。片山大臣は紫のセットアップで「財務大臣」と書かれたボードが机の上に置かれていた。「日本の未来や文化について大変有意義なお話をさせていただきました。あ