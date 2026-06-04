ついにスーパーカー「オロチ」再来か!? それとも流麗な「FRオープンカー」!?個性的なデザインのクルマを製造することで知られる光岡自動車（以下、ミツオカ）は2026年6月4日、全く新しいモデルの投入を予告しました。同社によると、この新型車は同年11月に正式発表が予定されています。【画像】超カッコイイ！ これがミツオカ「新型スポーツカー」です！（59枚）現段階において車両の具体的なスペックや車名などは明らかに