トヨタ「最小コンパクトカー」がスゴい！日本国内でトヨタのコンパクトカーといえば「ヤリス」や「アクア」が知られていますが、海外市場、特に欧州ではそれらよりもさらに小さなサイズのモデルが活躍しています。それが、トヨタの欧州部門が展開しているAセグメントのコンパクトカー「アイゴX」です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「最小コンパクトカー」です！アイゴXは、前身の「アイゴ」も含め、欧州の狭い路地